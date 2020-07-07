港區國安法：法例或影響國際學校學額需求　教局指無收到意見

立法會財務委員會今早(7日)召開會議，討論向4間非牟利國際學校提供免息貸款的追加撥款，以支付相關學校興建新校舍的部分建築費用，涉及14.43億港元，議案最終在38票贊成、11票反對及1票棄權下通過。會議間，多名議員關注《港區國安法》生效對未來國際學校的學額需求的影響。教育局回應指，局方日前就港區國安法向香港學校所發的通告，同樣適用於國際學校；又重申當局不時會就社會對國際學校的學額需求作短、中、長期研究。

議員郭家麒在會上表示關注港區國安法實施後，會影響市民對香港的信心，中產家庭會更傾向選擇舉家移民，或提早將子女送到外國讀書，擔心會影響市民對國際學校學額的需求。旅遊界議員姚思榮則指出，不少港人在回歸前選擇移民外地，但1997年後不少港人則選擇回流，認同當局應就市民未來對國際學校的學額需求作評估，對學額需求的變化做好準備。

教育局副局長蔡若蓮回應時強調，今次審議的追加撥款早於2019年已提出，而該4間國際學校並無就港區國安法在港生效，向教育局提交意見。她又表示，政府不時會就研究社會對國際學校的學額需求，包括自2012年起開展長期研究；又重提當局於2016/17學年曾就國際學校學額短缺問題，委聘顧問進行研究，並指出當年學額短缺高達4200個，但情況已因應多間新國際學校投入服務而有所改善。