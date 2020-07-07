升中派位：學生對結果失望落淚　家長嘆叩門成功機會渺茫

今早(7日)有學生及家長得悉升中派位結果後，到心儀中學「叩門」。位於大角咀的中華基督教會銘基書院亦有學生及家長到場，有學生表示對派位結果不滿意，有家長指叩門時有焦慮，認為機會渺茫；亦有家長指兒子運動方面成績不俗，會努力嘗試到幾間學校叩門。

陳同學獲派第二志願的基督教信義會信義中學，惟他和媽媽都對結果未感滿意，故到原本排在第一志願及自行階段選擇的銘基書院叩門。陳太表示，兒子今早得悉結果時不禁失望流淚，他昨晚已感緊張，更對表示「有不祥預感」，而陳太亦很緊張，「好似自己派學校咁」。陳太續指，稍後會到在甲部跨區填寫了的陳瑞祺(喇沙)書院叩門，坦言成功機會渺茫，只是「搏吓」。

吳女士與兒子前來叩門，指兒子今早獲派非首三志願的世界龍岡學校劉皇發中學，等待她一同去叩門時，有點焦慮。她認為，沒有規定學生可以到多少間學校叩門，故會努力嘗試，今天會到5間學校叩門，包括銘基書院、九龍華仁書院及長沙灣天主教英文中學等。她指兒子在游泳方面有傑出成就，在學界獲得不少獎項，認為兒子在學業上有盡力過就足夠。