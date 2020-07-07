港區國安法：警方截通訊時遇新聞內容　須向行政長官申請批准

《港區國安法第43條實施細則》今(7日)生效，條例提到警方在進行第2類監察行動或有機會取得新聞材料時，須向行政長官申請有關授權。消息稱，若警方進行相關行動時，有可能會取得新聞材料，會申請用另一種高規格的監察。換言之，警方正進行涉港區國安法的第2類監察行動時，若接觸到新聞材料，則需取得如同第1類監察的授權，即行政長官授權。

根據條例，若涉及港區國安法，警方進行對私隱侵擾較嚴重的第1類監察需取得行政長官的授權；程度較輕微的第2類監察則可改由行政長官指定、實任職級不低於總警司職級的人員授權。不過，警方進行第2類監察時，若有機會接觸新聞材料，則須直接取得行政長官授權，而非由指定人員進行授權。

舉例指，警方取得第2類監察授權監測一名懷疑違反港區國安法人士，該名人士在被監察過程中，取出一份涉新聞材料的文件，或交談中涉新聞材料，警方雖然已取得第2類授權，但仍要向行政長官申請許可，方可記錄涉新聞材料的內容。有關做法與現行《截取通訊及監察條例》類似，但授權人員由法官改成行政長官。