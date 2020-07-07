憂新一波社區爆發　許樹昌促停課及收緊禁聚令

香港今日(7日)至少有4間學校分別指有學生、家長甚至老師家人確診新冠肺炎，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌回應指，香港再次出現多宗源頭不明的本地確診個案，似乎有新一波社區爆發出現，促請當局要小心處理，盡力截斷社區傳播鏈。他指多間學校有學生確診，當局要考慮短期內重新停課，同時將防疫措施，包括「禁聚令」、食肆的入座限制等收緊至3月的水平，以拉闊社交距離。至於禁聚令的人數需要收緊至4人還是8人，要再與政府商討。

許認為，出現新一波疫情，有機會是源於社區仍存在隱形傳播鏈，部分海外回港人士可能在完成家居檢疫後才發病，而一些現時來港的免檢疫人士亦可能帶有病毒，加上市民多了在室內聚集，令病毒傳播機會增加。他認同部分海外回港人士不適合在家檢疫，因要與家人共用廁所的人士，建議考慮到酒店接受檢疫。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦於電台節目表示，相信香港社區已出現不只一個傳播鏈，反映疫情在香港再亮紅燈，又指坪石邨粥麵店群組有多人感染，因確診患者有不同工作地點，涉及的食客亦多，若廚師在工作時無戴口罩，可能會引發不同傳播鏈，情況令人擔心。他解釋，只要有一名超級傳播者，便可以出現很大的感染群組，加上發病和潛伏期不一，衞生防護中心難以在短時間內追蹤，建議市民要重拾之前的防疫措施，例如在廁所渠口位倒水等，加強防疫。

至於是否有需要再收緊防疫措施，何栢良形容是困難的決定，要視乎未來一星期有多少感染個案出現。另外，對於特首林鄭月娥在行政會議前見記者時無戴口罩，他認為官員應自己做好榜樣，以免予人鬆懈感覺，令社會無法同心抗疫。