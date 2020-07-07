七七盧溝橋事變83年　團體到日領館抗議

「七七盧溝橋事變」83周年，工聯會、保釣行動委員會等多個團體，於今早(7日)分別到日本駐港領事館外抗議，要求日本政府為侵華一事作出道歉及賠償。工聯會陸頌雄、郭偉強、鄧家彪聯同一班地區幹事，由中環郵政總局遊行到日本駐領事館，沿途高叫 「認清史實、日本道歉、釣魚台(釣魚島)是中國領土」等口號。

多人先後發言，指日本首相安倍晉三上台後，一直在歷史問題上橫生事端，包括通過 「安保法」 、官員參拜靖國神社、修改教科書圖美化侵華史實，近期亦有石垣市政府將釣魚島私自改名，以及日本政府跟隨美國對香港實施《港區國安法》説三道四等等。他們續指，日本政府近期不斷購入大殺傷力攻擊型武器，安倍亦企圖修改和平憲法第9條，令日本能重新擁有發動戰爭之合法權力，此舉絕不能接受，敦促日本政府正視歷史，不要重蹈覆轍。

其後保釣行動委員會聯、澳門保釣行動委員會及紀念抗日受難聯合會約10人一同遊行到日本駐港領事館，高叫「日本滾出釣魚台(釣魚島)、無忘七七事變」 等口號及讀出宣言，指史實昭昭，記憶仍在，中華民族子孫不會忘記83年前日本侵華，又稱會鍥而不捨追尋真相並向日本政府追討賠償及要求道歉，還慰安婦們一個公道。