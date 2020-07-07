賭王何鴻燊周五舉殯　治喪委員會集港澳政商界猛人

一代賭王何鴻燊早前病逝，享年98歲，由明天(8日)開始將一連三日在香港殯儀館舉殯，治喪委員會名單今日(7日)公布，其中有摯友胡應湘，他與賭王在香港地產建設商會初創期一齊奮鬥，還有世交霍震霆，以及友好的李兆基、郭炳江、郭炳聯、鄭家純、譚耀宗、石禮謙、徐立之等政商賢達。

治喪委員會榮譽主任由全國政協副主席、香港前行政長官董建華擔任，另外 2名全國政協副主席何厚鏵及梁振英擔任榮譽副主任。至於主任則包括香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、以及澳門前行政長官崔世安。委員則包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、並有澳門多名司級官員和政商界人士等。

賭王喪禮設定於明日予親屬致祭，9日會供團體如慈善機構、員工、政商好友等公祭，公眾人士亦可入靈堂向賭王鞠躬致哀，10日舉行大殮儀式。由於何家御用風水師蔡伯勵後人推算今年沒有適合下葬的日子，故儀式後賭王的遺體會暫放於香港殯儀館內，再擇日移送到東華義莊，待明年擇吉日下葬何家家族墓園摩星嶺的昭遠墳場。而賭王的棺木已經選定一款價值800萬港元由楠木做的中式棺木。

據知，喪禮上會由跟隨賭王共事數十年的蘇樹輝負責撰寫的賭王生平，由於他擅長書法， 靈堂的牌匾都有他書寫，並由他簡述賭王一生作介紹，並有短片播放賭王生平的精彩時刻，內裏有他在政商歷程，亦有與家人一起的溫馨時刻。而世交霍震霆則是致詞人士之一，何猷龍則代表家屬致答謝詞。賭王喪禮將列明不收帛金，若有帛金會轉贈給東華三院及保良局等慈善機構。