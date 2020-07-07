大埔19死九巴車禍　車長認誤殺危駕共38罪

兩年前大埔公路發生九巴高速掟彎翻側意外，造成19名乘客死亡。涉事車長陳浩明事後被控告19項誤殺罪和19項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。他在去年9月已於裁判法院承認全部控罪，今天（7日）被解往高院原訟庭接受判刑。法官李素蘭在聽取求情後，將於下午宣判刑罰。

有關控罪指，現年32歲的被告陳浩明於2018年2月10日，身為一輛巴士司機，對19名死者的安全負有照顧責任，但他駕駛巴士從沙田馬場巴士總站前往大埔中心巴士總站時，沒採取謹慎措施，反而在大埔公路下坡行車道近大埔尾村巴士站前右彎開端，漸漸加速並以過高速度右轉，又沒有煞車，最終令巴士翻側，撞到兩條燈柱後再撞到大埔尾村巴士站上蓋。而因為被告嚴重疏忽，最終導致15男4女，即周女齊、李炳林、趙錦鑄、鄧仁欽、劉美蓮、王玉麟、李恩賜、黃兆良、田天松、丘小牛、張朝偉、黃伙娣、鄭帶勝、陳賢妹、黃國安、霍志強、李官煌、鮑鳳儀及陳有勝非法被殺。他另被控同日危險駕駛該巴士，致另外19名乘客身體受嚴重傷害。

控方今日表示，本案是香港有史以來罹難人數第二多的巴士意外，僅次於2003年九巴於屯門公路墮橋導致21人死亡之慘劇。據案情透露，被告在2013年考獲巴士執照，翌年加入九巴當兼職司機，意外前他只行走過出事的872號線兩次。

案發當日傍晚6時05分被告在馬場出車時，現場有過百人等車，有乘客用粗口罵被告遲開車，但被告並無即時回應。但他開車後，多次在途中突然加速又突然急煞，乘客形容他似在發脾氣，有乘客走到司機位罵他，但他繼續不回應。

而巴士上的「黑盒」紀錄，亦印證了乘客的說法。當巴士在6時11分進入出事的落斜彎位時，被告反而加速至75.4公里，終在過彎時向左翻側。意外中19名死者，大部分坐在上層左側。另外19名嚴重傷者，則需留院3日至96日不等，其中一名傷者更因眼球重傷，而需要將之切除。

今日辯方大律師為被告求情時，在庭上讀出被告寫給傷者及死者家屬的道歉信。大律師指被告並無案底，僅於2014年於停車場駕巴士時碰到另一輛車，而被判不小心駕駛的紀錄。大律師強調被告第一時間承認控罪，因此請求法官輕判。

大律師亦指被告在12歲時已被診斷患有亞氏保加症。被告承認犯案時失控導致意外，但他當時只是不懂處理乘客的反應，並非如乘客所想的在發脾氣。此外，大律師亦強調意外時被告只是超速約5公里，而他在學習駕駛出事的872線時，公司並無提供慣常培訓，只用私家車載他跟路線。他不熟悉路段狀況，亦是意外原因之一。