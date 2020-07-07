美籍華婦否認虛報檢疫地址　稱入境處職員誤導

一名在內地出生、持美國護照的無業婦人，4月中經深圳灣口岸來港時，涉虛報會在北角一個住宅單位接受隔離，但她其實入住酒店，最終她在街上被警員截查時遭揭發。婦人事後被控向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料罪，她否認控罪，案件今（7日）在屯門法院開審。被告辯稱遭入境處職員誤導，以為必須要在強制檢疫令表格上填上住宅單位的地址。

控罪指，47歲的被告Sonya Shu於今年4月16日，在香港明知而向衞生署署長授權人員，訛稱北角英皇道一個單位是她實行檢疫的地點。被告再前提訊後獲准保釋，惟她上月底闖關離港時被截停，之後便遭還押。

女高級入境事務助理羅珮璇（譯音）供稱，被告當日經深圳灣口岸從內地入境本港，她問被告會在住宅、酒店還是隔離營接受隔離，被告回答住宅，她於是在表格上圈上「住宅」，並根據被告提供的資料，填上英皇道一個住宅單位的地址。她同時分別用普通話和廣東話向被告解釋，隔離期間必須住在該單位而且不可出門，被告點頭表示明白。

辯方質疑，被告當日首先呈交一份圈起「酒店」的表格，但羅當時因首日負責向旅客解釋有關檢疫令措施，本身亦誤解只能選住宅作為隔離地址，故不接受被告的表格。羅同意當時是首日執行相關職務，但否認有誤解。