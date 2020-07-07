英基12人取得IB試滿分　1狀元留港讀醫多人負笈海外

英基學校協會的國際預科文憑(IB)成績向來優異，該校今年有12名考生取得45分滿分，24取得44分榜眼。全體考生平均分是35.7分，較全球平均分高6分，並有931位學生獲得文憑，其中61.3%學生達到35分以上，25.1%達到40分以上，成績驕人。香港今年有23位IB狀元，英基佔超過一半。

英基行政總裁葛琳表示在非常時期，由非常學生創出的非常佳績。英基主席石禮謙亦祝賀學生的卓越成績，正好體現「讓每位學生盡展所長，達至最高成就，成為世代中的洪流砥柱」的願景。

全球僅有275人考獲45分滿分，12位狀元分別來自英基智新書院、英基港島中學、英基英皇佐治五世學校、英基啟新書院、英基沙田書院及英基南島中學，其中沙田書院學生佔一半。當中，除1位留港於香港大學讀醫外，其他都會負笈海外升學，包括愛丁堡大學、劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院，加州大學等。

韓裔學生Jun Yeji Lim 為英皇佐治五世學校的狀元，來年將會到港大讀醫。她對人類生物學有濃厚興趣，並熱愛服務他人，認為醫科十分符合自己的興趣及願景。Jun於2019年暑假曾到沙田威爾斯親王醫院參與為期3天的工作影子計劃，認識到醫院的運作和醫生的工作。

她對一幕印象深刻，「兒童病患的父母一面憂慮進入醫院，但經過醫生細心講解病情，他們離開時的表情十分釋懷」。她認為醫生的工作十分有意義，今年的疫情雖然令她有點害怕，但不會因此放棄行醫的夢想，會堅持到底。Jun在1個月前已獲得港大醫科無條件取錄，表示十分欣賞港大的課程架構，尤其是3年級的增潤課程，認為可幫助學生全方位發展。目前，她正努力學習廣東話，希望能令工作更順利。

來自沙田書院的George Su則會到倫敦帝國學院就讀理論物理。他希望成為一位學者，透過探索世界、科學研究，為人類文明帶來更多意義。他指，目前大眾對科學的認知不深，未必能了解科研的意義，他希望能建立溝通的橋樑，讓大眾認識科學、推動科研發展，並有機會周遊列國，到訪不同大學，與世界各地的科研人員交流。他指倫敦帝國學院十分著名，並有一流的課程及設施，相信能助他實現願景。

對於學習心得，George認為最重要是理解課程內容，而非死記硬背，更要持之以恒，不能臨急抱佛腳。他會到會所溫習，並遠離手機，確保自己能專心致志。雖然今年的考試因為疫情取消，只會計算校內評估的分數，充滿不確定性，亦無法回校做科學實驗。但由於學校在停課前已完成大部分教學，老師亦耐性地推行網上教學，令學生可自行在家溫習、做功課，並得到更多休息時間。