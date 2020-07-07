內地婦滯留香港機場20日　周日經港珠澳大橋返回珠海

劉姓內地婦曾每日在微博紀錄自己滯留香港國際機場的日常，她本周日已返回珠海。

香港國際機場「人球」事件有新發展，早前一名患有心臟病及糖尿病的內地婦，上月13日由英國抵港欲返內地珠海時，因本港防疫措施不容許非香港居民入境，而無法經本港返回珠海，被迫滯留機場逾20日。據悉，該名內地女子已於本周日(5日)經港珠澳大橋返回珠海。入境處表示不評論個別個案，該處會按照相關法例及程序，處理被拒絕入境人士的遣送安排。而機管局就指，機場現時已經沒有人士滯留。

港府由今年3月底起禁止所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機入境，雖然轉機服務於6月恢復，惟香港國際機場轉機內地的安排仍然停止，因此近期出現多宗有旅客到港後慘成人球要滯留機場的情況。

該名滯留的劉姓內地婦上月中乘坐英國航空抵港，曾每日在微博紀錄自己滯留香港機場的日常，她指自己有心臟病及糖尿病，曾要求機場人員把她送回港珠澳巴士卻被拒，更曾要求送往檢疫亦被拒，更無法轉乘航班回內地，只能滯留機場。據報，該名內地婦已於本周日晚(5日)回到珠海。

而阿聯酋航空早前亦未有檢查清楚旅客入境及轉機等資格，接載11名由杜拜經香港轉機往內地的旅客，令他們抵港後滯留機場禁區轉機大堂5日。事件曝光後，政府終於醒覺，跪低兼「特事特辦」，衞生署「漏夜」送他們到檢疫中心隔離。