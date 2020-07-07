李偲嫣兄姪涉拒捕襲警　警稱李兄涉非禮受查

正義聯盟主席李偲嫣的胞兄李首穎及姪兒李承運分別涉拒捕及襲警案，今日(7日)於觀塘法院續審。控方傳召另一名警員黎家樂作供，黎供稱首被告李首穎約於40年前涉嫌干犯非禮及襲擊罪，九龍城重案組調查期間曾多次致電聯絡他，但他態度不合作，警方多次上門找他也無人應門，案發當天便到他的住所外部署拘捕行動。黎稱上司委派他擔任拘捕警員，並訓示他有需要時可使用胡椒噴霧及警棍。

黎家樂稱，當日下午約一時，兩名被告打開家門，他偕同事上前表明身份及出示法庭批出的搜查令，兩被告見況便激昂地叫：「差人大晒呀？死差佬，依家咩事呀？」，並嘗試推開他的同事黎偉龍。

未幾首被告李首穎嘗試關上鐵閘，次被告李承運就嘗試將父親告扯回屋內，並將黎偉龍推開，邊叫「差人打人」。黎偉龍示意次被告保持冷靜，但他捉住黎偉龍的左手指向前推。

及後次被告逕自衝出走廊，取出手機拍攝並大叫「打我吖」，又脫衣赤裸上身，將衣物、眼鏡及手機一併掉到地上，然後就向首被告說：「老竇走呀」。

黎家樂指，次被告欲離開時曾捉住他的左前臂往後拗，同事黎偉龍見況上前阻止，3人失平衡一同跌落地，他遂警告次被告：「你唔好再反抗，否則為防止你受傷，我會上手扣」，然而次被告仍不斷掙扎、咆哮尖叫，他勸告不果便決對他上手銬。不過後來次被告稱感到寒冷想穿回上衣，他見對方情緒平復，便解開其手銬。

黎稱由於他耗用了大量體力制服次被告，他感到頭暈氣喘，事後左前臂及右腳跟疼痛，獲醫生批出兩日病假。