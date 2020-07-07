拖欠酬金及訟費未加理會　立會行管會將入稟申請梁頌恆破產

立法會主席梁君彥今(7日)表示，立法會行政管理委員會(行管會)會向梁頌恆和游蕙禎各追討93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，惟梁未有理會，行管會將入稟申請梁頌恆破產。至於行管會則仍與游蕙禎就有關問題商討，並透過律師回應游的還款建議。

立法會行管會早前入稟向游梁二人追討薪津，司法常務官最終應原告要求，直接頒令剔除游梁的抗辯書，判行管會勝訴，二人須各自向行管會歸還約93萬港元，當中包括立法會議員一個月薪金9萬多港元，以及行管會分別預支給他們83萬多港元。

行管會亦會繼續向許智峯、陳志全及朱凱廸追討因投擲惡臭物而衍生的消潔費。許對此未有回應、而陳朱二人則提問，並要求秘書處解釋清潔費的計算方法。行管會亦指示秘書處，以3名議員未發還開支抵銷他們拖欠的款項，期間會暫緩處理三人的申請，直至他們還清款項。

行管會亦決定向因選舉呈請而未完成議員任期的區諾軒及范國威，各發放約31萬元酌情酬金，相當於整個任期約滿酬金的15%。

另外，立法會綜合大樓保安方面，行管會決定在大樓外圍及內部增強保安設施，亦會關閉示威區及暫停教育服務直至修復完畢。梁又指，由於立法會換屆選舉逼近，在會期終止期間，所有議員不得在大樓內進行競選活動，稍後會發通告通知議員。