與黎智英涉非法集結　李柱銘等人指搜查範圍過闊求撤搜手機手令

涉及黎智英等15人的案件，將於7月15日在西九龍法院再訊。

壹傳媒黎智英等15人涉嫌於去年8月至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准遊行等的案件，其中包括李柱銘在內等5名被告上周高等法院批出司法覆核許可，並取得臨時禁制令禁止警方執行搜查5人的手令直至本周五(10日)，屆時高院將再開庭處理是否延長臨時禁制令。他們昨日(6日)入稟詳列其司法覆核的理據。

5名申請人為李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森。他們在入稟狀中，將簽發涉案8張手令的東區法院裁判官和警務處處長列為答辯人。

據入稟狀披露，有關手令允許警方調查申請人手機內所有數碼資訊。5名申請人得知警方於6月26日成功取得8張手令搜查5人的手機資訊後，於7月2日曾向東區法院發信要求擱置或更改手令，並要求開庭聽取其具體理據，但裁判官以沒有司法權為由拒絕開庭聽取反對方的陳辭。

申請人質疑，手令之條文內容不清晰，亦沒有清楚界定手機內需要被調查的範圍，亦沒有定下指定要搜查的時間範圍，認為搜查範圍過闊。而且警方亦在未獲得法庭手令下，保管申請人的手機超過兩個月才提出申請，申請人認為並保管時間過長而且無必要。

入稟狀又指，警方在申請手令前並無通知申請人，而且申請並無急切性，裁判官有權亦應該要先聽取申請人就反對批出手令之理據，才決定是否發出手令。

根據以上理由，申請人認為應該撤銷現時的手令，並聽取申請人的反對理據後才決定是否要發出手令。