區議員辦事處作初選票站　民政局：不會發還開支

全港18區區議會中，有17區由民主派掌控，區議會討論事項被指偏離區議會職能外，個別議員辦事處(議辦)更被指用作非區議會職能的用途，包括張貼反修例、本土及港獨主張的宣傳品，近日更使用議辦作民主派初選投票站。民政事務局今午(7日)發聲明指，若議辦用於與執行與區議會無關的職務，有關的開支將不會獲得發還。

聲明指出，民政事務局得悉有組織擬於7月11日及12日舉行2020年立法會換屆選舉的民主派初選，亦有報道指有區議員的辦事處將會用作有關票站。根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》特別準則第7(a)條：區議員不可將其所得的各項用以支付議員事務開支的津貼及／或區議員辦事處，作與區議會事務無關的用途。

此外，根據《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第23段，區議員如以營運開支償還款額及其他實報實銷的津貼／開支償還款額支付辦事處的運作開支，須確保辦事處是用於執行區議會職務。若議辦用於執行與區議會無關的職務(如將議辦作為上述活動的投票站)，有關的開支將不會發還。