保就業計劃下周派第5批補貼　共涉及42億元

補貼僱主支付6至8月工資的保就業計劃，陸續向16萬名已申請僱主或企業發放津貼。保就業計劃秘書處下周初將會向第5批約9000名僱主，發放約42億港元的工資補貼，涵蓋超過19萬名僱員。每名僱主平均獲46萬港元補貼。

政府表示，第5批僱主當中，4%為聘請50名僱員或以上的大型企業。連同首4批已發放的工資補貼，5批工資補貼合共涉及約296億港元，涵蓋接近11萬名僱主及超過130萬名僱員。另外，約2000名自僱人士亦會在下周初收到7500港元一筆過資助，涉及資助額約1500萬港元。至今合共約8.6萬名自僱人士收到資助，涉及約6.5億港元。

政府強調，第3批獲發補貼的僱主中，有約150名僱主於其指定月份有聘用僱員，大部分聘用1或2名僱員，但在今年3月份僱員人數為0，相關僱主必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。政府又指，保就業計劃代理人在處理相關申請個案及發放工資補貼後，會特別留意相關僱主，包括在有需要時進行實地視察。