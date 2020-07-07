年輕人以藥物混合酒類服用　執法部門去年巡查藥房約9600次

保安委員會今(7日)舉行會議，就去年香港毒品情況進行討論。議員梁繼昌對年輕人到藥房購買違規藥品表示關注，又指現時不少年輕人以藥物混合酒精飲品服用，有醫生認為若情況持續，對身體的影響或不會少於服用毒品。保安局指執法部門一直有巡查藥房，去年便有34宗案件被定罪。

保安局禁毒專員羅翠薇表示，藥物主要受《危險藥物條例》及《藥劑業及毒藥條例》規管，而衞生署與海關一直有進行聯合行動，以去年為例，已針對藥房進行巡查9600次、進行試買約7500次，最終有34宗案件被定罪。

就去年被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的危害精神毒品，被呈報吸食的人數大幅上升48%，多名議員表示關注。

羅翠薇表示，年輕人吸食大麻的情況確令人關注，近年局方針對學校、家長及各類網上平台作出了不同的宣傳、亦有與加拿大方面合作，宣傳兩地對大麻政策上的差異。

另亦有多名議員就警務人員涉販毒進行質詢，羅翠薇指案件屬「極少數」，而警隊亦有計劃為將調至敏感崗位或新成員進行自願性驗毒，預防相關的情況。