窺淫罪將進行諮詢　議員倡要挾散布私密影像列刑事

立法會保安事務委員會今(7日)舉行會議，就窺淫罪的立法進行進行討論。保安局參考法律改革委員會報告後，日前作出多項建議，並將就立法建議諮詢公眾3個月。有議員建議當局考慮把「要挾散布」等列入刑事罪行。

議員葛珮帆指出，歡迎訂立新罪行，但認為定罪元素若訂為「意圖導致受害人受困擾」，但事實上有發放人只因「炫耀」心態、或轉賣的意圖發放影像，擔心有人會因而脫罪。另一方面，葛指女性在私人或公眾地方被「高炒」拍攝胸部，並將有關影像發布，是對女性極嚴重的侵犯及傷害，「甚至比影裙底更大傷害」，認為當局應把相關行為立入規管。

保安局副局長區志光回覆查詢指，立法的原意是為了保護受害人，而定罪的因素除目的外，亦包括其他的要素，當局會吸納其意見進行分析。

議員莫乃光建議局方向關注婦女的團體諮詢，而議員邵家臻則指出去年終審法院裁定無法再以「不誠實使用電腦」就窺淫的罪行控告後，出現不少的真空期，致即使有罪行發生，警方亦無法落案起訴，他又認為條例應考慮把「要挾散布」列入刑事罪行。局方回應指會把意見吸納進行分析。

保安局早前提出多項立法建議，包括將拍攝生殖器官、臀部或胸部、如廁和正進行性行為等，列為觸犯窺淫罪或私密窺視罪；另就未經同意下偷拍裙底行為，列為未經同意拍攝私密處罪，但不包括「拍攝衣領」的行為。此外，保安局又建議以上擬議的罪行，納入為性罪行定罪記錄查核機制下指明列表中的性罪行。