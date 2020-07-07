疫情全港大爆發　沙田、黃大仙為重災區

禾輋邨美和樓有居民送院，相信是懷疑個案。（林耀康攝）

本港疫情急轉直下，今（7日）新增多宗確診與疑似個案。香港島、九龍、新界紛紛失守，當中以沙田為重災區，禾輋邨與水泉澳邨均有居民確診，其次為黃大仙，有一所中學與護老中心出現確診個案。

患者包括中學生及安老院舍老人，他們曾到訪及居住地點相當廣泛，從學校、餐廳到屋邨都有。此外，有一名61歲的士司機初步確診，現時未清楚他的工作地區，預計其接觸面更廣，確診患者數字或會上升。

●各區疑似或確診患者曾到訪、居住地點●

●地區●到訪、居住地點●

●沙田●禾輋邨德和樓居民初步確診●

●沙田●禾輋邨美和樓居民初步確診●

●沙田●水泉澳邨居民初步確診●

●沙田●崇真學校有家長疑似感染●

●火炭●培基小學家長確診●

●黃大仙●中華基督教會扶輪中學學生確診●

●黃大仙●慈雲山「港泰護老中心」一男一女院友確診●

●彩虹●確診患者在坪石邨「彬記粥麵美食」粥麵店工作●

●觀塘●安達邨居民確診●

●旺角●九龍醫院資訊科技部員工初步確診●

●上水●鳳溪創新小學老師曾與確診患者共處●

●元朗●光明英來學校老師家人初步確診●

●灣仔●演藝學院學生確診●

●大嶼山●初步確診患者曾到訪迪士尼樂園，在酒店用餐●