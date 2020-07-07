港大料本港第三季GDP跌4.3%　失業率達5.5%

本港新冠肺炎疫情有反彈迹象，香港大學今日(7日)公布2020年第三季宏觀經濟預測報告，指，政府各項刺激經濟措施的下，預期香港今年第三季實質本地生產總值(GDP)按年下跌4.3%；第三季的失業率則輕微改善至5.5%；預測本港全年經濟收縮5.5%，較上次預測下調2.5個百分點。

報告指出，受新冠肺炎疫情打擊，香港經濟在2020年第一季經歷了有史以來最大的8.9%跌幅。當疫情的影響逐漸受控，2020年第二季實質GDP預計較第一季有較小的6.4%按年跌幅。然而，在政府各項刺激經濟措施的支持下，港大預料香港經濟將奮力從疫情的影響中回復，雖然未能全面恢復產量，但經濟很有可能在今年下半年有所改善。

報告預期今年第三季實質GDP按年下跌4.3%；失業率預料從今年年第二季估計的5.8%，輕微改善至今年第三季的5.5%。預期香港今年全年經濟將收縮5.5%，比上次公布的全年預測下調2.5個百分點。