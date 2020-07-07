地盤工帶易燃物囚10個月　學生藏錘子入更生中心

有人於去年11月3日在元朗一帶堵路，期間警員截查年輕地盤工人及大專生，並搜出天拿水、白電油、雷射筆、行山杖等物品，他們早前承認管有攻擊性武器等4罪，今天（7日）在屯門法院判刑，其中地盤工判囚10個月，大專生則判入更生中心及罰款500元。

25歲首被告關毅良，被控管有適合並擬用作非法用途的工具，和管有攻擊性武器2罪，指他於去年11月3日，在元朗馬田路管有6瓶易燃液體、2個打火機、白電油和可發出雷射光的裝置等物。

20歲次被告林汶軒，則被控管有適合並擬用作非法用途的工具，和未能在規定下出示身份證2罪，指他在同日同地，管有登山杖和錘子，另未能向警員徐定方出示身份證。

辯方求情指，關因受網上言論煽動才犯案，已感到悔疚，未來會奉公守法，希望法庭給予同情心，不要將關帶離社會和家人太久，另外關攜帶的物品並不足以製成汽油彈，希望法庭不要對關有最負面的推論。至於林亦因事件令家人受苦而慚愧內疚，知道應用理性方式表達訴求，希望法庭聽從報告建議，判林社會服務令。

裁判官指關管有6瓶高度易燃物，有一定殺傷力，不接納關是用該些物品來自衞的說法，最終判關入獄10個月。至於林亦稱帶備涉案行山杖和錘子來自衞，顯然林知道自己前往之處有危險，加上該些物品具殺傷力，社會服務令不足以反映案件嚴重性，故判林進入更生中心受訓，以提高其守法意識。