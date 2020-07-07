藉假電郵盜信用卡資料購百萬元電子產品　警拘跨國詐騙集團5成員

警方商業罪案調查科於今年5月接獲銀行及信用卡收單行的報告，指一間本地電器連鎖店的信用卡盜用案有上升趨勢，商罪科於是接手跟進。經步初調查後，警方相信一個跨國詐騙集團藉傳送虛假電郵予受害人，誘惑受害人輸入個人資料，從而盜取其信用卡資料，然後利用該些資料在香港一間電器公司網上平台購物。

當成功交易後，集團會安排成員到門市取貨，或要求商戶將貨品送至失實地址，當送貨員將貨品送至該地址時，發現地址不存在後，成員會聯絡送貨員，要求送貨員將貨品送至公眾地方進行交收。交收過程中，收貨人毋須亮出信用卡以核實身份，他們只需出示商戶提供的二維碼，即可收取貨品。騙徒利用這個方法作出大量交易，涉及134宗可疑交易，牽涉金額約100萬港元。

警方經調查後，鎖定該詐騙集團的本地成員，並於昨日(6日)拘捕2名摩洛哥男子及3名本地女子(26至37歲)，分別報稱商人、文員、酒店接待員、侍應及貨車司機，他們牽涉收貨及使用虛假信用卡資料作網上交易。行動中警方起回部分贓物，包括利用信用卡購買的手機、手提電腦等。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，市民要好好保護信用卡資料，不要輕易將信用卡資料交給第三者，亦不要輕易將資料輸入在不明來歷的網址。另外，警方提醒市民應多加留意銀行的月結單，若發現有可疑交易紀錄，或電話收到信用卡一次性驗證碼，惟未有相關交易時，需即時與銀行聯絡，澄清交易來源。