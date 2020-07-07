7男女被控非法集結　保釋期間禁足德福廣場

去年12月25日網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」。當日有示威者在九龍灣德福廣場內游走及唱歌，警方在事件中拘捕多人，其中4男3女被控兩項參與非法集結罪，及兩項屬交替性質的明知而參與未經批准集結罪，案件今(7日)午在觀塘法院提堂，裁判官應辯方要求押後答辯，將案押後至9月3日再訊。除其中一人另涉他案外，其餘被告均獲准以2000港元保釋，但須遵守宵禁令、不得離境、每周到警署報到及不得踏足德福廣場等保釋條件。

7名被告分別是符致安(28歲送貨員)、廖林鈞(23歲無業)、梁茵琳(18歲學生)、林依汶(18歲學生)、陳楚嵐(17歲學生)、李銘軒(17歲學生)及劉家浩(23歲運輸工)。

控罪指，7名被告於2019年12月25日在九龍灣德福廣場一期，分別在兩個不同情況下，與其他不知名人士參與非法集結。交替控罪指，他們於同日同地點的兩個不同情況下，明知而參與違反《公安條例》的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。據悉，控方所指的兩個案發時段分別是當晚7時50分至8時26分，及8時27分至8時40分。

此外，救生員梁凱健(36歲)涉嫌於同一日，在九龍灣德福廣場一期平台的公眾地方攜有攻擊性武器，即一支激光雷射筆，一把摺疊刀，一個套在兩個指節的指節銅套，一把鎖匙形狀摺疊刀及一把圓形摺疊刀。梁被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官應辯方要求押後答辯，案件於至9月1日再訊。被告獲准以3000港元保釋，保釋期間亦須守宵禁令及禁足令等。