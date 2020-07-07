港區國安法：立會討論法律條文　朱凱廸潑婦罵街被趕離場

立法會保安事務委員會、政制事務委員會、司法及法律事務委員會今日(7日)舉行聯席會議，讓議員就《港區國安法》向政府作出質詢。多名民主派議員以不同方式質詢官員，其中議員朱凱廸如「潑婦罵街」侮辱官員及建制派議員，結果被趕離場；他們不斷追問港區國安法是否凌駕於《基本法》之上，又質疑是否凌駕俗稱「特權法」的《立法會(權力及特權)條例》，擔心在會上發言會觸犯《港區國安法》。

律政司司長鄭若驊直斥民主派議員「錯！誤導市民！」她指部分議員對一國兩制存在誤解，強調港區國安法並無凌駕《基本法》，反而兩法「相輔相成」。議員葛珮帆亦批評民主派議員胡亂發問，質疑議員將兩法作比較的目的就是誤導市民。

民主派議員對鄭的回應表示不滿，並輪流向鄭追問，其中議員許智峯批評鄭「遊花園，可恥！」保安局局長李家超則指許智峯的言論帶有侮辱性，許其後收回言論。

此外，會議第一項議程本是選舉主席，但議員陳克勤指3位委員會主席早前磋商後，決定由陳克勤主持上半場、議員張國鈞主持下半場，在場議員並無異議下得以通過。