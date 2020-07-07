港鐵料上半年轉蝕4億元　乘客量大跌37.7%

港鐵今日(7日)發盈利警告，預計集團截至2020年6月30日止6個月的公司股東應佔淨虧損將錄得約4億港元(為介乎2億至7億港元的估計虧損之間的中位數)，而2019年同期公司股東應佔淨利潤為55億港元。

集團表示，新冠肺炎大流行和整體經濟環境惡化，對集團經常性業務造成重大不利影響，截至2020年6月30日止6個月的投資物業組合重估虧損預計約60億港元。

另外，集團預計期內確認的物業發展業務利潤約為52億港元，因此上半年基本業務利潤將較去年同期有所改善，但料不足以抵銷集團投資物業組合的預期投資物業重估虧損。

集團又指，其經常性業務持續因新冠肺炎大流行和整體經濟環境惡化而受到重大不利影響。香港及全球已採取各種措施應對新冠肺炎的爆發，例如香港已關閉香港與中國內地之間的幾個邊境口岸(包括羅湖、落馬洲和香港西九龍站口岸，以及紅磡站的城際直通車管制站)、旅遊限制、社交距離、在家工作及學校停課措施。這些措施加上整體經濟環境惡化對集團的經常性業務造成重大不利影響，導致今年首6個月的乘客量按年大跌37.7%，至6.37億人次。