港大新推聯招獎學金　文憑試考生最高可獲4萬港元資助

應屆香港中學文憑試放榜在即，香港大學為支持學生繼續發展志向，今（7日）公布會新增一系列聯招獎學金，為文學、社會科學、社工學、護理學等報讀不同課程的學生提供獎勵，最高為港幣40,000港元，有關獎學金不設限額。

香港大學今年新增設一系列獎學金，以鼓勵在文憑試表現優異的學生，將根據學生文憑試的成績、個人簡介、課外活動、社區參予等整體因素考慮獎學金申請，應屆文憑試考生如成功入讀課程而符合要求則可獲得獎學金。

今年新增設3種獎學金，包括文學士、社會科學學士，每位學生可獲港幣40,000港元；為鼓勵更多學生投身醫護及教育界，護理學學士、社工學學士、文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育、文學士及教育學士(語文教育) – 中文教育、教育學士(幼兒教育及特殊教育)、教育學士及理學士及教育學士及社會科學學士，每位可獲港幣20,000港元；文理學士、文理學士(應用人工智能)、文理學士(設計＋)、文理學士(金融科技)、文理學士(環球衞生及發展)，則可獲港幣20,000港元。

此外，獲獎學生亦有機會向大學導師、校友或香港大學創新及創業中心「iDendron」內的企業家尋求指導，亦可參與為企業家舉辦的活動，如大師級課程、專業講座、工作坊等，讓學生可透過交流實踐初創意念。