政府要求外傭抵港須在酒店檢疫14日　全港安老院暫停探訪

新冠肺炎疫情反覆，政府今日(7日)開會檢討最新防疫工作安排，會後食物及衞生局局長陳肇始在會見傳媒，指短期內出現多宗感染源頭不明個案，是向本港防疫發出重要警號，因此本港須收緊入境檢疫安排，包括要求外傭來港前必須進行病毒測試，並且測試結果為陰性方可入境，入境後亦需在酒店隔離14日，相關測試和隔離住宿費用由僱主負責。醫管局短期內會暫停非緊急醫院的探訪安排，全港安老院舍亦暫停探訪安排。

港府要求原本豁免檢疫的貨船及客船的船員，須在前往香港前接受病毒測試，並且測試結果為陰性方可入境本港；港府要求所有抵港機組人員由明日(8日)起，必須在亞洲博覽館採集樣本以作化驗。另外，港府亦會與高風險地區的駐港領事館商討，包括巴基斯坦、尼泊爾、南非、孟加拉等地，要求身在當地人士有序返回本港，以控制輸入個案。

社交距離限制方面，醫管局短期內會暫停非緊急醫院的探訪安排，並會重新檢討各醫院服務，以騰出人手應付疫情，安老院舍亦會暫停探訪。群組聚集方面，陳指政府有需要檢視和觀察現行相關措施，暫時會維持「禁聚令」的人數限制，亦會考慮收緊現時獲豁免的情況，例如宗教活動和處所容量的限制，同時亦會檢視是否需要收緊餐廳和酒吧等場所的人數限制和人數容量限制，並於7月16日前發出最新指示。

本地確認個案中不乏學生，被問及學校是否需要評估重新停課？陳肇始指，涉事學校已即日停課14日，學校之確診個案及密切接觸者亦已因應情況作醫學監察，然而其實目前已臨近暑假，相信可維持現時做法，密切監察學校情況。

對於健康碼是否要推遲推出？陳肇始未有正面回應，只稱因應疫情變化，港府會將整體疫情情況、本地個案、以及是否能找到源頭等情況，會與粵澳政府分享，商討仍然繼續。

至於有指放寬「禁聚令」過於鬆懈，應即時收緊聚集人數以及餐飲及娛樂場所等營業條件？陳肇始指，社會對放寬的意見不一，港府會持續密切留意相關情況，方向是收緊，但收緊到什麽程度，會繼續檢視並商討，以張弛有道的做法處理，有最新方案會向公眾公布。而將於下周舉行的書展能否如期舉行？陳指，政府會盡快檢視社交距離，包括人數、容量等，一有指示會盡快公布。

至於病毒檢測能力，陳指現時本港已進行了36.5萬次病毒檢測，相當於每100萬人進行了逾4萬次檢測，但基於社區可能存在隱形病人，衞生防護中心會向確診者的住所、工作地點及到訪地方附近的市民，派發樣本收集瓶。截至今日中午，就大圍美田邨、觀塘坪石邨及長沙灣的確診個案，衞生防護中心已收集並化驗了3000個樣本。

陳表示，政府會繼續提高本港的病毒檢測能力，包括在香港兒童醫院增設實驗室，料每日可增加1000個檢測名額，本月內可投入服務，同時衞生署公共衞生服務處亦會加緊檢測，料下月每日可增加2400個檢測名額，政府亦會資助2家大學的醫學院買儀器，料可提供額外1000個檢測名額。

另外，隨着確診個案增加，市民關注本港的檢疫中心的容量是否足夠？陳表示，目前中心仍然有容量，預期竹篙灣檢疫設施本月底落成後可提供約700個單位，但因應疫情的變化，政府需與高風險地區的國家領事及社群商討，有序地安排接載當地滯留人士回港，以免一下子太多會處理不了。