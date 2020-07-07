非法轉移340萬元生意　電線生產商前僱員判監

廉政公署早前起訴一間電線生產商的兩名前僱員，指他串謀他人以欺詐手段，轉移公司達340萬港元的生意予另外3間公司。二人今(7日)在區域法院分別被判入獄32個月及27個月。

兩名被告為彭永達(39歲)及蘇影嫻(46歲)，分別為信誠電線有限公司前客戶主任及前助理客戶主任，同被控3項串謀詐騙罪名。彭承認其中兩項控罪被判監32個月，而蘇則承認全部控罪被判監27個月。

案情指首被告彭永達與生意夥伴於2014年6月成立進達電業有限公司，而嘉俊工程及貿易有限公司和逸昇工程公司則是兩間與彭永達有關聯的公司。

而兩被告於2012年中至2016年中期間，與其他人士串謀，向信誠電線訛稱有其他公司能夠以較低價供應電線，並建議信誠電線以同樣低價，向上述公司出售產品。

信誠電線批准有關安排，並於案發期間接到3公司共值約340萬港元的訂單，訂購多款電線產品。信誠電線因而少收82萬多港元。

二人並被指向17名信誠電線的客戶表示他們欲購買的產品已經售罄後，並轉介他們光顧與上述公司。

次被告蘇影嫻在接受廉署人員警誡會面時承認，她將信誠電線的客戶轉往與首被告的公司，因而從首被告收到15萬港元。