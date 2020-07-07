港區國安法：8大資助大學圖書館藏本土書籍　可供外借

《港區國安法》生效後，康樂及文化事務署轄下公共圖書館正覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，暫時不予外借或預約，但本港8間受政府資助的大學仍可搜尋到部分政治人物及涉本土政論書籍，亦可供外借，相關書籍包括前香港眾志秘書長黃之鋒及學者陳雲的著作。大學教育資助委員會今日(7日)向東網表示，有關圖書館的具體管理事宜，包括如何處理個別書目，屬大學的職責及自主範疇，該會沒有備存資助大學圖書館館藏的資料。

大學教育資助委員會表示，8間資助大學是根據法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會或校務委員會作為決策單位，資助大學應具備良好機制，以妥善管理圖書館資源，確保館藏符合當前適用的法例要求。

康樂及文化事務署覆檢相關書籍包括黃之鋒、議員陳淑莊，以及陳雲等著作，該署上周六(4日)表示，公共圖書館的館藏發展工作是以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合香港法律的規定。隨着港區國安法立法，須確保圖書館藏遵守有關法例。為免觸犯國安法，將覆檢部分書籍的內容，而有關書籍將暫時不會給予市民借閱和作參考用途。