聖貞德中學被指強制學生帶iPad上堂　並裝監管軟件

電子學習為一大趨勢，然而有學校被指強迫基層學生購買昂貴平板電腦。北角聖貞德中學被指強制要求全校學生在新學年，必須自攜自費購買約3500港元的新款iPad連Apple觸控筆上課作電子學習之用，並安裝流動裝置管理系統，引起爭議。東網正向該校查詢相關事宜。

有該校學生質疑，iPad平板電腦昂貴，爲何不能以價格較便宜的Android平板電腦代替。另有學生質疑電子裝置在課堂上的實際用途，又擔心安裝流動裝置管理系統後，學校能監控學生的網絡活動，侵犯學生私隱。

教育局回應指，學校可按本身的情況、電子學習需要、教師專業判斷及家長意願來決定是否需要或何時推行「自攜裝置」政策。此外，學校一般會按本身的教學設計、對電子學習工具和資源的使用、學生學習需要及家長的負擔能力，以訂立裝置的規格。

據了解，聖貞德中學計劃於2020/21學年正式推行「自攜裝置」計劃。校方徵詢家長教師會的意見後，於2020年7月初發出通告，通知家長自行購買或經學校依照既定的招標程序甄選的供應商訂購平板電腦。針對平板電腦昂貴的問題，學校指，清貧學生如符合關愛基金的資助條件，可獲資助購買平板電腦；若學生未能符合關愛基金資助條件而又有經濟需要，家長可致函學校尋求協助，學校會按個別情況，提供合適支援，包括提供資助，或暫借平板電腦供學生使用。

因應運作及保安需要，學校根據教育局的建議制訂流動電腦使用守則，包括要求學生在其私人平板電腦安裝「流動裝置管理系統」，以便管理連接到學校無線網絡的流動電腦裝置，以確保學校網絡的安全。