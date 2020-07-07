政Whats噏：證秘書處冇逼員工政治表態　行管會摑譚文豪一巴

立法會秘書處早前被指要求員工作政治表態，公民黨（公文袋）議員譚文豪曾陪同事主召開記者會，並聯同另外4位議員去信行政管理委員會，要求跟進事件。行管會主席梁君彥今日(7日)就話，秘書處已會見投訴人同相關職員，行管會經詳細考慮後，認為指控並唔成立，決定唔會就事件再作跟進咁話喎。想當日譚文豪大鑼大鼓開記者會，仲要實牙實齒講到確有其事咁，行管會今次決定唔單止還秘書長陳維安清白之外，仲大剃譚文豪眼眉！

話說譚文豪舊年5月召開記者會，指立法會秘書處喺2017年7月，曾經透過1名保安主管，要求大約15名立法會保安員填寫問卷，交代佢嘅政治立場到底係屬於「藍絲」（支持建制派），抑或係「黃絲」（支持民主派），其中1名女保安員拒絕表態後，一直被人針對，最終因為抵受唔住壓力而辭職。

譚文豪嗰陣仲話，手頭上有證據可以佐證事主嘅講法，但就話現階段唔方便透露，仲話希望留待調查時先至公開資料。佢仲要求行管會委任獨立委員會調查事件，仲揚言話唔排除會引用《立法會（權力及特權）條例》調查咁話喎。

行管會今日朝早召開會議後，梁君彥下晝見記者時就交代呢項投訴嘅調查結果。梁就話行管會早前已指示秘書處就相關指控搜集資料，而秘書處喺搜集過程中，曾經分別約見咗19名相關人士，包括投訴人，以及佢曾經提及過嘅秘書處職員，並邀請佢哋提交書面陳述同其他資料，以助行管會就事件進行討論。

不過，梁君彥話行管會經過詳細考慮所有搜集到嘅資料後，就覺得冇證據支持相關指控，所以就裁定相關指控並唔成立，亦毋須再作跟進咁話喎。梁仲話，秘書處其實早喺舊年6月底時，已經完成咗搜集資料嘅工作，但因為行管會一直未有機會討論同總結調查，所以拖到依家先公布到調查結果。

查實陳維安舊年都有回應相關事件，佢當時已經講過秘書處從來都冇要求任何員工作政治表態，又重申政治中立係秘書處嘅核心價值同行事原則。今次行管會嘅決定唔單止還陳維安清白之餘，同時仲摑咗譚文豪一巴，等佢唔好再屈得就屈喇！