警破首宗抗疫基金詐騙案　2男子擬騙254萬被捕

警方商業罪案調查科於今年6月初，接獲第1宗防疫抗疫基金秘書處的報案，懷疑有人提交虛假資料及文件，以申請防疫抗疫基金向零售業、美容院及派對房間發放的一次性資助。警方經深入調查後，於今日(7日)上午在九龍城及觀塘區，以涉嫌「企圖欺詐」拘捕兩名分別姓唐及姓周(俱48歲)本地男子，分別報稱保安員及無業，2人並無關係。

警方懷疑有人利用虛假資料及文件，提交合共41宗資助申請，當中2宗為零售業、37宗為美容院及2宗為派對房間的申請，並訛稱有關業務於該資助計劃訂明的指定日期前已開始營運，且其業務已申請商業登記，惟登記地址沒有聲稱的業務正在進行，甚至報稱的單位從未租用過，企圖詐騙合共254萬港元資助款項，警方亦檢獲一批文件、電腦及手機等與案有關的證物。警方調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方表示，政府的紓困措施目的為幫助受疫情影響的企業及其僱員，共度時艱，對於有人以欺詐手段企圖騙取資助，警方會作深入及全面調查，將犯人繩之以法。警方提醒市民，不要因一時貪念鋌而走險，作出任何違法行為騙取金錢，干犯欺詐或行使虛假文書罪均是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。