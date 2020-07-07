政Whats噏：街市外除口罩合照　陳帆棄用銅芯口罩

陳帆（左三）同黃國健（右一）等人喺街市外合照時冇戴口罩。

本港再出現新冠肺炎本地確診個案，意味市民嘅防疫意識仲未可以鬆懈，喺公眾場所要時刻佩戴口罩。之不過，運輸及房屋局局長陳帆日前落區參觀1個屋邨街市後，同議員黃國健等人喺街市外合照時就冇戴到口罩。查實街市一直都係傳播病毒嘅高危地點，唔通佢哋唔擔心自己會染疫？

黃國健同多名工聯會成員日前邀請陳帆，一齊落區到鑽石山富山邨街市巡視，期間黃國健等人就街市設施老化、貨物樣式太少等問題，向陳帆反映意見。佢哋行完街市後，黃國健等人就喺街市外就將請願信交畀陳帆，之不過佢哋合照時就除晒口罩喇！查實唔少專家都警告社區可能有隱形傳播者，提醒大家為己為人要時刻佩戴口罩，陳帆等人的確唔應該隨便除低口罩。

另外，喺巡視街市期間，工聯會成員鄧家彪喺1間燒味檔前合照時，同樣除低咗口罩；而於同喺相中嘅陳帆，今次影相時就好乖咁冇除到口罩。之不過，陳帆落區時選擇戴外科口罩，而唔係由政府派發、可重用嘅「銅芯口罩」，唔知陳帆到底係信唔過口罩嘅質素，抑或係唔夠同政府同心呢？