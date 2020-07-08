電話騙案首5 個月532宗　涉款達1.85億元最高被騙逾2千萬　 　

疫情下香港經濟轉差，為了「搵快錢」電話騙案急增，由於騙徒手法層出不窮，大量市民易墮陷阱，甚至有長者慘被騙去畢生積蓄逾2千萬港元。警方表示，單在今年1至5月，電話騙案的數字已由去年同期的207宗、上升至532宗；涉及金額更高達逾1.85億港元，比去年上升逾3倍；當中以61歲至70歲的長者受害人個案升幅最高，情況令人憂慮。東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳呼籲：「總之咩都係假，所有來電都係假！」

東九龍總區防止罪案辦公室主任署理總督察馮家恒表示，警方在本年初開始留意到電話騙案有上升的趨勢，截至今年5月，相關騙案的損失金額已逾1.85億港元。另一方面，警方亦留意到政府在6月尾推出的1萬港元現金發放計劃，很大機會成為騙徒的「新藉口」，以受害者已在計劃中重複登記為由，讓其提供個人資料，因此提醒市民小心防範。

崔庭銳則指，警方在今年首5個月所錄得的電話騙案數字有532宗，比去年同期上升約1.5倍，而當中涉及金錢損失的個案約有520宗，較去年同期的199宗、上升約1.6倍。個案中主要涉及兩類行騙手法，分別是「猜猜我是誰」及「假冒官員」。

警方亦留意到，在所有受害人中，只有約3成被騙去個人資料或網上理財密碼，但損失金額已有1.5億港元，佔全數損失金額約8成。另外，約一半受害人是六十歲以上年長人士，損失金額共約1億港元，即是人均損失約38萬港元，崔表示：「講緊嘅係22年半的生果金！」根據警方數字，當中以61歲至70歲長者受害人升幅最高，由去年1至5月的46宗、上升至今年同期的131宗，升近2倍。

今年損最大的個案涉及高達2100萬港元。受害人是一名84歲婆婆，她當時接獲一個內地的來電，指她涉及一宗內地洗黑錢案，騙徒要求她開設一個網上理財戶口，以及交出戶口的密碼及個人資料，要她把所有存款放到該戶口中，以進行「資產審查」，更要她每日匯報行蹤，否則威嚇其「親朋戚友會受牽連」。受害婆婆不虞有詐，按指示而行，其後發現畢生「血汗錢」不翼而飛，始知受騙而報警。

崔強調，「咩都係假，所有來電都係假」並指出任何經電話、社交媒體中，自稱是警察、公安、或檢察官的人員，要求任何人交出銀行或個人的資料，皆是詐騙。他稱：「當你接到任何來電，都當佢係電話詐騙嘅時候，騙徒就一定不會有機可乘！」警方呼籲，若市民有懷疑可打18222向警方求助。