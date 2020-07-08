電話行騙手法2大類　分別是「假冒官員」及「猜猜我是誰」

根據警方資料，電話騙案的行騙手法主要涉及2類，分別是「假冒官員」和「猜猜我是誰」。在今年首5個月，兩類騙案的數目皆大幅上升，若以損失的金額計，當中尤以「假扮官員」的升幅更為明顯，由去年1月至5月的逾3900萬港元、升至今年同期的逾1.7億港元，升幅超過3倍。

東九龍總區重案組署理總督察崔庭銳指出，「假冒官員」騙案的設計精密、騙徒多在內地設立通訊中心，他們假裝成官方職員，例如入境處、內地官員等，再聲稱受害人涉及各種罪案，透過假冒內地的檢察官，讓受害人轉帳至特定戶口、或要受害人以證清白，而把網上銀行戶口的資料交予騙徒等。警方在今年1至5月錄得249宗相關騙案，較去年同期上升約1.6倍。

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣補充指，「假冒官員」案中，騙徒先以嚴重罪行威嚇受害人，再以「我相信你係清白，會幫你」為名讓受害人產生「安全幻覺」，藉此雙方建立關係，最後以假通緝令、公安網頁、拘捕令、甚至身穿制服與受害人視訊，利用一般人相信權威的心理，繼而騙取受害人財產。

至於「猜猜我是誰」騙案，則是騙徒冒認受害人所認識的親友與其通話，再誘受害人自行講出親友名字，便冒認該親友以多種理由借錢。有關案的數字由去年1至5月的112宗，上升至今年同期的282宗；而涉案金額亦由去年1至5月約591萬元，增加至今年同期約1400萬港元。