車Cam直擊：的士淪性地　激情男女攬啜互摷

激情男女乘搭的士在車廂攬啜互摷，被的士車Cam攝錄旋即網上瘋傳！昨晚(7日)10時許，包括fb、WhatsApp及微信等多個社交媒體，瘋傳兩段分別長約2分17秒及3分鐘的短片，片段相信是在昨晚9時許，於港島區一輛的士的車Cam拍下。

短片顯示在昨晚9時14分，一名穿白色恤衫中年男子，與一名穿白衣短裙女子，相信在中環畢打街登上的士，短裙女身披相信是男子的灰色西裝褸，有人指示的哥先把短裙女送往西邊街近般咸道，再過海前往界限街近書院道。兩人上車後疑未有繫好安全帶，男子即性急地扯開女子的口罩，兩人情不自禁擁吻近1分鐘，期間男子的手卻沒有閒着，擁吻間忙碌地在短裙女的胸部游走搓弄，惟女子卻未有反抗，有人見機不可失，索性長驅直入，把手伸入女子衫內貼身「感受」，旁若無人。

當的士從林士街天橋駛入干諾道西，再左轉入西邊街後，此時短裙女疑反客為主，把手伸入男子的褲頭「探索」，頭部更一度移往男子的褲襠，似乎有所動作，歷時約為50秒，男子神情則時而繃緊，時而放鬆，但仍不忘留意的哥的反應。事後女子嘴角含笑，戴好口罩後，即指示司機靠左停車，短片到此結束。

不過，這對男女的親熱舉動，已被安裝在的士車廂的車Cam全程攝錄。有人猜測有關短片是有人翻查車Cam紀錄後發現，再把片段轉發「公諸同好」，最終猶如放了出去公海的魚，易放難收，在社交媒體網絡瘋傳。雖然至今日(8日)凌晨2時許，有部分fb群組已將有關短片刪除，但在其中fb一個群組，已有逾200個回應，且更不斷被網民下載廣傳。

有網民認為，有關的短片分享是「無品」兼缺德。對於短片一些可圈可點的鏡頭，有網民質疑：「條佬是否跌咗個5蚊銀？條女搵咗幾分鐘都搵唔到？」亦有網民揶揄，是否做緊「快速深喉唾液樣本測試」、「偷食食到飽晒」？