東方日報A1：疫魔回魂全港淪陷　一日狂爆9本地確診

港府防疫穿窿，引發新冠肺炎第三波大爆發！昨單日新增十四宗確診個案，當中九宗是本地確診個案，逾半個案源頭不明，其餘五宗屬輸入個案，累計一千三百宗確診個案。確診個案中，有三名患者與觀塘坪石邨「彬記粥麵美食」相關，其中一人甚至只進食過該店食物。今次爆疫中，學校、安老院舍、醫院、餐廳、司機全失守，確診患者的行程遍布全港多處，香港迪士尼、長洲亦有足迹，導致社區蔓延。港府形容，一日內出現多個源頭，社區已出現傳播鏈，擔心社區將大爆發，昨提出多項加強口岸檢疫的補鑊措施，但專家批評本港防疫措施甩漏，現時已難以修補漏洞。

衞生防護中心指出，新增確診個案中，患者年齡介乎十四至八十五歲，五宗屬輸入個案，包括一名三十一歲菲傭、兩名曾到過巴基斯坦的五十二歲男患者及三十六歲女患者，另有兩名是由菲律賓來港轉貨輪獲檢疫豁免的海員，分別是五十六歲及四十九歲男子，港口人員將該兩名海員送到私家醫院進行病毒測試，發現初步結果呈陽性後，即送到醫院隔離，兩名患者僅於酒店及寶血醫院逗留過。中心總監黃加慶表示，因應近日有獲豁免人士確診，決定加強監察，今日起強制要求所有經香港機場的機組人員及到港船員到亞博館做病毒檢測。

中心傳染病處主任張竹君表示，昨出現五宗本地源頭不明感染個案，包括一名四十歲男人，任職九龍醫院資訊科技部員工，居住在沙田禾輋邨德和樓。他在上月底曾到過大埔鐵路博物館、長洲、沙田新城市廣場及迪欣湖，亦與朋友在尖沙咀用膳，上周五（3日）到過香港迪士尼及酒店後，翌日出現發燒及咳嗽。醫管局昨早已安排其辦公室徹底清潔，與男子同層工作的七十名員工須在家工作。

香港迪士尼表示，已實施多項社交距離及加強健康及安全的措施，例如要求遊客與演藝人員戴上口罩，全日加強清潔和消毒度假區所有範圍，尤其經常被觸摸的設施，以及每晚於營業時間過後進行深度清潔。康樂及文化事務署宣布，為審慎起見，香港鐵路博物館今日暫時關閉一天，以便進行徹底清潔及消毒。沙田的新城市廣場一田百貨則表示今天停業一天作清潔及消毒，明天重開。

張指出，另外四名源頭不明的患者中，包括一名四十二歲的男子，居住沙田禾輋邨美和樓，於石門京瑞廣場一期「石門豐鍋雞煲」任職廚師，他在上周五發病，本周一最後上班，其太太亦曾到該店幫忙，留醫威爾斯親王醫院，子女及太太亦有不適。另一名廿九歲男患者，居於屯門兆隆苑，本身為演藝學院學生，亦任職教琴老師。他在上周六（4日）出現發燒，目前在屯門醫院接受治療。患者日常都會出去學琴及教琴，故與他接觸並具有傳染性的學生及老師都被列入密切接觸者送往檢疫中心。

另一名居於沙田水泉澳邨明泉樓的六十六歲女患者，本身沒有病徵，在進行身體檢查時，發現有問題後再去看私家醫生，留下深喉唾液樣本後確診，目前在威爾斯親王醫院接受治療。她於本周末曾去過新城市廣場，並於大圍美源餐廳及水泉澳邨的太子燒味用膳。

本港亦出現首宗院舍個案，一名八十五歲女子，去年四月起入住慈雲山港泰護老中心有限公司，患者本身不能離開老人院，同院舍共有三十七名院友及十多名員工已被送去檢疫中心，她在本周一開始發燒及嘔吐，目前在伊利沙伯醫院接受治療。

醫管局總行政經理何婉霞表示，昨日新增三十九宗懷疑個案，並有一百六十人仍需要隔離治療。昨日再有多四名確診患者出院，目前留院病人當中一人情況危殆，一人嚴重，現時負壓病床為一千一百四十八張，使用率達五成四，而負壓病房達五百九十五間，使用率為六成四。

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