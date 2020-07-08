綠色先鋒：蜻蹤拾遺　生態調查員守護本港蜻蜓

香港被形容為「石屎森林」，惟本地仍然有不少生態價值極高的水塘、沼澤及瀑布等，天然環境為近130種蜻蜓提供理想的棲息地，更孕育本地獨有的蜻蜓。然而都市人鮮有接觸大自然，對蜻蜓的了解匱乏。一群熱愛香港環境的人肩負起生態調查責任，默默記錄蜻蜓在本地出沒的蹤影，揭開大自然的神秘面紗。

「咔嚓……」相機快門聲響起，Bill努力捕捉目標身影。他在漁農自然護理署擔任生態調查員近三年，主要研究本地蜻蜓，工作大致可分為戶外考察和室內研究兩部分。Bill會先到郊外追蹤蜻蜓蹤影、觀察其活動及記錄數據，再進一步研究本地蜻蜓的習性。在眾多物種中，Bill對這種昆蟲尤其偏好。他解釋，蜻蜓屬肉食性，加上視力和飛行能力強，在大自然中是強大的捕食者，半小時內可以進食和其體重一樣重的食物，而蚊蠅往往都是其「囊中物」，有助控制細小昆蟲數量。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，相機、望遠鏡和網子是調查蜻蜓時必備的工具，但原來一雙防滑的水鞋同樣重要。蜻蜓大多生長於水源附近，部分考察地點地勢崎嶇，調查員不時要攀山涉水，對體能有很大挑戰，「八仙嶺、大東山都有蜻蜓棲息，我有時都會去。」他不諱言在中學時是「孱仔」一名，自大學選修生物相關科目後，接觸大自然機會增多，身體才漸有好轉。受益於大自然，令他萌生回饋的想法，毅然投身保育工作。

蜻蜓成蟲季節主要集中在5至7月，調查員會把握時機頻頻出動，Bill曾試過一星期5日都外出考察。但在「淡季」出動，亦不時有意外驚喜。「嗰時係9月，真係估唔到會有發現！」超強颱風「山竹」吹襲後，Bill曾視察蜻蜓棲息地破壞情況，豈料竟發現「白尾灰蜻」－ 一個當時在港未被記錄的品種。Bill因而意識到蜻蜓世界有很多可能性，只要不怕艱難，就能有許多新發現。

漁護署於2011年出版刊物《香港蜻蜓》，當時本港只記錄116種在本地出沒的蜻蜓品種；不出10年，有記錄的品種已上升至近130種。Bill慶幸香港是蜻蜓的「福地」，有時只花一天時間便可以見到30至40種不同的蜻蜓。但城市發展急速發展，不少蜻蜓棲息地受影響，增添保育難度。「要去保護野生物種，首先要了解佢哋多啲。」Bill指，研究員花費大量時間進行研究，希望透過教育令公眾對野生物種有更深了解，珍惜和重視原有的生態資源。他鼓勵市民郊遊時以相機記錄蜻蜓的身影，將照片上傳至社交網絡，「依家科技發達，可以利用呢啲平台記錄吓生態。」

除了研究蜻蜓外，蝴蝶、鳥類及植物等亦是觀察對象。負責研究蝴蝶的生態調查員阿聰於大學時已修讀生物，其後到濕地公園實習時，有更多機會接觸不同種類的昆蟲和動物，了解生物多樣性。他直言過往自覺對蝴蝶有基本認識，但任職調查員後才知學海無涯，其生命史、食物及習性等，無一不是學問。「呢份工某程度上都鍛煉咗我嘅應變力！」阿聰指戶外考察受外在因素影響，故每次出發前需預先規劃路線，做足準備工夫，但偶爾遇上惡劣天氣，亦要被迫取消考察。他直言透過工作令他更了解自己，獲益良多。

阿聰當初投身保育工作，是源自對蝴蝶的熱愛。他覺得蝴蝶外表看似脆弱，但實質蹤影處處，生命力頑強。他指，蝴蝶的生存依賴植物多樣性，部分原生品種更需要原生植物的支持。他希望市民能夠提升保育郊野的意識，保護蝴蝶的生存空間，「呢個地方同時都係好多小動物同昆蟲嘅屋企。」

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