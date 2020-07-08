Dr.東：肛門癌病徵與痔瘡相似　癌細胞外露無痛易察覺

隨著社會對性態度開放，男男肛交愈趨普及，不常見的肛門癌個案漸漸出現！有臨床腫瘤科專科醫生指出，此癌症和女性的子宮頸癌均與人類感染人類乳頭瘤病毒(HPV)有關，但肛門癌細胞置身位置外露明顯，患者容易察覺，若有懷疑應立即向醫生求醫，呼籲不論男女均要接種HPV疫苗，預防感染相關病毒。

臨床腫瘤科專科醫生曾偉光表示，肛門癌在本港的發病率不算高，本港沒有大型的臨床研究數據，但在美國每500名人口中，便有1名患者出現肛門癌。肛門癌的病徵與痔瘡相似，例如流血、痕癢，患者往往誤以為痔瘡發作，但由於痔瘡屬軟組織，而且容易受感染發炎，相反肛門癌細胞是硬組織，而且會慢慢增長，不會有劇痛。若患者感到擔心，可透過抽取組織化驗，進一步確定病因。

他指出，9成肛門癌患者均由感染HPV引起，男同性戀者屬高危一族，尤其擁有多個性伴侶及經常肛交等行為，因此不論男女均要注射疫苗預防病毒，但鑑於目前全球HPV疫苗數目不夠，各地政府會先給予有需要的人士接種。然而，臨床上亦治療過一些不常見個案，曾有一名50多歲女患者，並沒有肛交歷史，而且生活健康，但求診時已發現中期肛門癌，透過電療及化療抑制癌細胞，1年後癌症再度復發，需透過其他治療配合病情。

曾偉光說，治療肛門癌先採用電療或化療方法，因為不想直接透過手術切除影響肛門的原本運作，但當電療或化療沒有效用時，便需考慮肛門切除手術，將肛門及部分直腸一併切走，然後病人在腹部左下方開一個永久造口排便。

至於預防或早發現肛門癌的方法，是定期進行肛門抹片及高清肛門鏡檢查。肛門抹片的檢查簡單，醫生會使用特制的檢查棒在肛門抽取細胞樣本，並送往化驗室化驗，若細胞出現異常便需進行肛門鏡檢查，檢查通常需時大約20至30分鐘，以進一步確定病因。

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