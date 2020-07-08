港區國安法：國安公署臨時辦公樓今開幕

駐港國安公署今早開幕，鄭雁雄（中）、李江舟（右二）及孫青野（左一）一起合照。

《港區國安法》正式在港生效，中央隨即在港成立駐港維護國家安全公署。銅鑼灣維景酒店已改裝成為駐港國安公署臨時辦公大樓，並於今早舉行開幕禮。今早(8日)近7時，國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、兩名公署副署長李江舟及孫青野，多名全國人大代表、政黨黨魁、特首及三名司長，紀律部門首長等高官，先後乘坐車輛進入大樓準備出席開幕儀式。公署署長鄭雁雄、兩名副署長李江舟及孫青野更是首次現身。

大樓外已掛上中華人民共和國國徽，警方在附近一帶加強保安，除架設大型水馬，亦採取封路及改道措施，並派出反恐特勤隊人員戒備。至早上7時，在大樓外的旗桿台，人員升起五星旗，數十名嘉賓圍攏站立在旗桿台旁邊，觀看五星旗徐徐升起。約半小時後，駐港公署要員及特首，先後在旗桿台位置發表講話。

駐港國安公署由鄭雁雄出任署長，副署長則由李江舟、孫青野擔任，而中聯辦主任駱惠寧會出任國家安全事務顧問。公署主要負責分析研判香港國家安全形勢，就國家安全重大戰略和重要政策提出意見；監督、指導、協調及支持香港履行維護國安的職責；收集分析國安情報；辦理危害國安犯罪案件。

駐港國安公署亦可在案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，而香港管轄有困難；出現港府無法有效執行港區國安法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅，此三種情況下直接行使管轄權。

若出現上述情況，駐港國安公署會負責立案偵查，由內地最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，並由最高人民法院指定有關法院行使審判權，而刑罰及訴訟程序等事宜，適用於《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關法律的規定，而國家安全事務顧問駱惠寧將列席港區國安委會議。