網民熱話：險失$1000工資　倒楣客幸連環遇上好心人

事主不小心遺失$1000人工，幸好遇上好心收銀員及顧客，最終失而復得。

在街頭掉失千元，一般人都以為能尋回機會甚微。不過凡事總有例外，近來就有網民在將軍澳坑口一間商店購物時，將銀包內$1000掉在地下，幸連環遇上誠實顧客及收銀員，最終現金失而復得。網民看過貼文後直言事主幸運：「你真係好好彩！」

相關貼文見於Facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」，自稱從事自由工作者的事主於貼文表示，事發在上周四（2日）下午約5時半。當時自己「喺收銀處畀錢拿出銀包時，跌咗袋裏面的$1000cash，而我是Freelance，剛好是當天新出的人工！」聽起來十分倒楣。

事主當時並未察覺，結果返回家途中，才發現遺失金錢。心急之下抱着「99%搵唔返」心態折返商店，結果卻讓事主喜出望外。事主向收銀詳細交代過程，原來對方亦得悉事件，事關較早時間有顧客執起失款交回收銀員：「（$1000）由職員保管住。因為我講得出細節，而佢哋剛好有對住的Cam都影到我同跌錢嘅經過，所以好順利拿得返呢$1000人工！」附圖可見，事主已尋回兩張$500紙幣。貼文末尾大讚：「真係超級感恩」，非常多謝收銀員及顧客。

貼文發布後，網民除了大讚兩位好心人拾金不昧，也提醒事主：「好人係有，好彩亦係，有Cam影到係其中一個原因，所以仍要保持小心」；有網民為事主感到慶幸：「難得的好事，失而復得」。

網民有話說：

湯寶寶：呢啲時勢，有錢就袋穩少少，今日有工開聽日可能畀人炒咗

Lily Loo：更應該多用八達通付款

Pisa Li：我之前泰國跌咗隻鑽石戒指，有個清潔姐姐幫我執返，其實世界上有好多好人，感恩

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：