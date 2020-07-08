黃大仙扶輪中學中三生確診　停課14天

本港新冠肺炎疫情在社區爆發，昨日(7日)新增9宗確診個案，約10間學校有師生或家長確診，或曾與確診者接觸，多間中小學相繼宣布將停課，衞生署昨向學生派發測試病毒的深喉唾液樣本瓶，學生需今早交回學校。

其中黃大仙中華基督教會扶輪中學，一名中四的何同學表示，今日(8日)返校提交唾液樣本，她到學校時洗手及探熱，然後大批學生在禮堂門外等候入內交樣本。她指出等候時約有30多人，没有社交距離，她擔心其實在門外等待時已有機會感染。她續稱知道誰是染疫同學，但不認識對方。何同學擔心有機會受感染，因共用廁所及課室，人與人接觸也會有機會感染，家人昨日知道也很擔心。她交了樣本後，三日後會有電話通知結果。另外，她亦擔心學習進度，因之前停課一段長時間，現在又停課。

家長黎先生表示，兒女就讀中一，學校現安排網上教學，故不太擔心受感染。因染疫學生讀中三，與中一是不同樓層，所以不太擔心。

校方發出通告指學校停課14天，所有考試及暑期補課會取消。停課期間，校方會進行網上教學，校方今日會派發考試卷，學生在家中試卷，稍後老師會在網上課與學生修正答案。