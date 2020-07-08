父親節放寬禁聚令兩周後再爆疫　袁國勇轟政府無提升病毒檢測量

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，多宗個案源頭不明。中文大學微生物學系講座教授袁國勇今早(8日)在電台節目表示，今次爆發正好是政府在父親節(6月21日)宣布放寬禁聚令後的兩星期，強調香港一直有隱形傳播鏈，而之前兩波疫情爆發都與香港邊境檢疫措施有關，認為始終有漏洞，但政府一直沒有提升每日病毒檢測數量，結果每當出現個案，就要立即收緊防疫措施。

他續指，食肆、卡拉OK等地方是高危場所，患者每1毫升唾液就有1至10億的病毒載量，如果侍應或廚房職員接觸到唾液，容易將病毒傳播。他認為教育局的防疫指引做得不錯，認為不需要停課，書展亦可以照樣舉行，但要做好清潔及防疫措施。

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，一旦香港出現更多來歷不明個案，更多學校受影響，要重推3月份的禁聚令措施，包括停課及限制室內每枱人數至6至8人，並建議及早推行，以截斷社區傳播鏈。對於香港出現院舍個案，許表示長者感染的死亡率好高，不排除是早前疫情緩和下，院舍放寬探訪安排，探訪人士或員工將病毒帶入院舍，相信禁止探訪安排要維持一段時間。