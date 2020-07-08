政府啟動10.2億會議展覽業資助計劃　為期一年

部分國際展覽及會議本月起陸續舉行，政府今（8日）宣布，啟動總額10.2億港元的會議展覽業資助計劃，首部分由本月16日起，所有參與貿發局展覽的參展商可獲資助一半的費用，每個標準攤位的資助金額以1萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助10個攤位的參加費用。兩部份計劃分別於本月16日及24日接受申請，為期一年。

本港不少會展活動會陸續於月中後復辦，政府也適時宣布該計劃，首部分計劃除資助展覽商外，參與貿發局主要會議的參加者，均可獲資助一半費用，每次上限1萬元。受惠的參展商及主要會議參加者毋須申請，貿發局會直接扣除資助。

第二部分則由本月24日起，資助在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦的展覽和國際會議的主辦機構百分百的場租，資助不設上限，為期一年。當局指，受惠的主辦機構須於活動完成後透過兩個場地的管理公司提交申請。如該展覽過去5年均在兩個場地舉辦，主辦機構可以提早於活動舉行前2個月提交申請，以預先獲取相等於場租50%的資助，而餘下的資助金額則於展覽完結後發放。