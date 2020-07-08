東鐵新信號系統5月試車3事故　行車測試遭叫停後上月獲允恢復

港鐵東鐵線5月測試新信號系統發生3宗意外，被機電工程署叫停實地行車測試，運輸及房屋局局長陳帆上月19日曾在立法會承認情況不理想，會嚴肅跟進，不過，就在陳帆於立法會解畫後3日，港鐵已獲機電署批准重啟測試，日前港鐵已低調恢復行車測試，該公司又稱會調整早前指新系統年中投入服務的目標。

機電署回應批准重啟測試時稱，已詳細檢視事發時港鐵的信號系統紀錄及參與測試列車的行車紀錄，確認當時列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離，事件亦不涉及鐵路設備損毀。基於自動保護系統運作不受影響，故批准港鐵於上月22日起恢復新信號系統於晚間非服務時段的實地行車測試，並緊密監察相關測試，以保障鐵路安全。

該署表示，已就測試時出現的事件進行軟件模擬測試，確認列車自動保護系統運作不受影響，港鐵正為新信號系統進行多階段反覆而嚴謹的測試，在新信號系統通過署方及相關部門一系列評估程序，確認新系統安全及運作良好後，才可以投入服務。

港鐵則稱，目前仍在跟進早前在演練中發現的情況，強調新系統及新列車投入服務前，必需完成所有測試及演練程序，確定符合相關政府部門的標準和要求，並獲得政府同意。至於原定年中投入服務的目標，港鐵稱會因應情況作調整，適當時會公布。

為配合沙中線工程，東鐵線伸延過海，港鐵擬更新東鐵線信號系統，並逐步把該線12卡列車更換成9卡，並原定上月初可實施2款不同卡列車「混合跑」。然而，港鐵在5月23日及25日測試新信號系統期間發生3宗事故，包括有列車車長不按燈號及指示錯誤行駛、車務控制中心的列車監察系統屏幕出現閃動未能顯示行車狀況的情況，以及聯鎖電腦系統發生故障等，此舉勢令列車換卡工作延遲。