港泰護老中心爆疫停不了　新增一例共4住客3職員中招

護老中心的住客昨晚已分別送院或撤離到檢疫中心。(朱先儒攝)

新冠肺炎在社區爆發，本港首宗院舍感染個案一爆便極速擴散，消息指，慈雲山港泰護老中心再有人染疫，累計有4名住客確診或初步確診，3名中心職員則初步確診。衛生防護中心昨已安排30多名住客撤離，轉至薄扶林傷健協會賽馬會傷健營進行隔離、檢疫。

疫魔同時攻陷本港學界，多間院校都發現學生、教師或相關人員感染，拔萃男書院今日起停課，校長鄭基恩在學校網頁公布，小學部一名家長確診新冠肺炎，考慮到學生安全，該校小學部及中學部今起停課，直至另行通知。校方同時取消原定明日舉行的考試，稍後再通知考試新安排，校園則會全面清潔和消毒，建議學生留在家中讀書。

位於海泓道的油蔴地天主教小學，亦有與小一和小五學生同住的兩名親友對病毒初步呈陽性反應，正等候覆檢，出於安全考慮，學校今日停課一天，將徹底消毒清潔。

位於土瓜灣的保良局林文燦英文小學亦有類似情況，六年級一名學生的母親昨晚初步確診，該學生須留家等待衞生防護中心檢查，其父到醫院接受檢測，學校亦決定今日停課，進行全面消毒。

社區方面，有消息指，海富苑一名家庭主婦初步確診，其家人亦出現病徵；鳳德邨一名長期腎病患者亦初步確診。