立會調委會確立許智峯搶手機行為不檢　有足夠理據譴責

民主黨議員許智峯於2018年4月在立法會大樓搶走一名保安局女行政主任(EO)的手機，其後立法會成立調查委員會處理。委員會於今日(8日)向立法會大會提交報告，認為許智峯的行為不能被接受，又指經確立的行為屬《基本法》第79條(7)項所指的行為不檢，許的行為令立法會信譽受損，行事方式可能有負市民對議員在一般應有的行為準則方面的期望，認為足以構成譴責許的理據。

調查委員會認為，許智峯強搶女EO的紙張和手機是蓄意及強行作出的行為，認為無論這些行為發生在何處，以及無論是由議員還是一般市民作出，皆明顯屬不能接受。委員會又指，沒有人會預料其手機會在一個莊嚴如立法會大樓的地方遭搶去，亦不會預料尊貴如議員的人士會強搶他人電話，認為許的行為令立法會信譽受損。

對於許智峯的行為是否不尊重公職人員、行為粗暴和嚴重侵犯該名保安局女職員的私隱，調查委員會認為指稱成立，同時又指「不尊重」的指稱屬過於溫和。他們又認為，某人對另一人是否尊重是屬主觀判斷，同意若有人對另一人使用言語或肢體暴力，很難說是尊重該人。即使對公職人員所執行的職務感不悅，也不能使對有關公職人員作出的粗暴行為合理化。

至於私隱方面，根據運輸及房屋局局長政治助理符傳富指政府所分配的手機中，沒有證據顯示手機儲存該女EO的任何個人資料，故委員會同意沒有具體證據證實許侵犯女EO的私隱。

調查委員會定出6項有待確立的事實，最終確立部分為事實，包括許智峯在《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》委員會開會期間強行搶去女EO的手機和一張紙、女EO要求許歸還手機但不得要領和曾落淚、許在搶去手機後迅速躲入立法會大樓二樓的洗手間並逗留十多分鐘、許公開承認曾瀏覽和以自己的方式記下手機內的資料、涉事手機由政府提供及儲存政府內部資料。

對於許智峯的行為是否屬衝擊該名女EO的行為，調查委員會認為許的行為是蓄意及強行作出，並確立事實，又指許的行為事實上較事實更嚴重。

調查委員會曾邀請許智峯、涉事女EO、議員胡志偉、保安局局長政治助理劉富生、符傳富等7人研訊作證，但7人中，只有符傳富和兩名保安主任出庭作供，在調查期間，調查委員會亦有翻閱新聞片段，亦數度提醒許智峯簽署保密承諾書，但許未有簽署，因此調查委員會不會向他女取得的資料和證據。

調查委員會報告根據符傳富等三人的證供、閉路電視和新聞片段等資料，指許智峯當日在離開會議室後，在立法會大樓強行搶去女EO手持載有法案委員會名單及照片的紙張，隨後亦伸手搶去女EO的手機，再進入男廁，並用「自己的方式」記下涉事手機內的資料，其後許將涉事手機交予符。