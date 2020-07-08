電動車一換一計劃明年3月底結束　議員要求延長及加碼

本港遲遲無法普及電動車，立法會環境事務委員轄下一個電動車發展的小組委員會今日(8日)開會，有議員關注政府推動計劃的措施成效，如電動車「一換一」稅務優惠明年3月31日便結束，質詢當局會否延續計劃，環境局稱推動電動車政策不變，適時會公布。

電動車「一換一」計劃自2018年2月起推出，截至今年3月底，已有3372宗申請獲批，當中3309宗已完成首次登記，議員盧偉國認為相關優惠能為車主提供誘因，以電動車取代汽車，不過，該計劃明年便結束。另一議員易志明亦希望政府盡早公布會否延續稅務優惠，這有利電動車供應商評估未來發展，或及早入貨，他又建議當局將稅務優惠的金額提升至15萬元，增加更換電動車的誘因。

另外，政府自2011年4月起，要求新建私人樓宇停車場需設有電動車輛充電基礎設施，這可豁免計入總樓面面積。議員陳淑莊批評政策推行已9年，有發展商「偷雞」只裝條電線已當作充電基礎設施，蒙混過關，要求當局檢討相關政策，並在地契上寫清楚，至少充電插頭才叫基礎設施。

環境局副局長謝展寰回應，現時有8成新建私人樓宇享有寬免總樓面面積。他解釋，因不同電車使用不同充電器，難以統一要求安裝一樣的插頭。