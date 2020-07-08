禾輋邨爆疫檢測無聲氣　居民轟政府漠視嘆防疫靠自己

香港新冠肺炎疫情急轉直下，昨(7日)有兩名初步確診患者，報稱居於沙田禾輋邨德和樓與美和樓。據悉，衞生署今(8日)會向大廈居民派發深喉唾液樣本瓶作檢測。東網記者今早到德和樓及美和樓視察，居民均表示未收到樣本瓶，亦沒有收到任何消息，有居民大罵政府動作慢，對社區有機會爆疫非常擔心。另有德和樓居民指，衞生署稱感染源頭為美和樓，故只會為美和樓居民作病毒測試。

德和樓低層住戶黃太表示，昨日看新聞報道才得知所住大廈有人確診。她指大廈完全沒有通知，但今早見到有清潔人員加強清潔。她批評政府漠視市民，至今仍未收到政府任何關於做病毒測試的通知。她指因擔心疫情發展，會用漂白水及滴露清潔家居，如廁後亦會蓋上馬桶沖水，批評「唔可以靠政府，惟有靠自己做好家居清潔」。

居於美和樓的胡太指，目前仍不知初步確診患者所住樓層，又無人聯絡其收集深喉唾液，大嘆「唔驚就假」，只好出入時做好清潔功夫。而在美和樓附近的東華三院廖恩德紀念幼稚園今早仍有家長接送小朋友上學，未有停課。東網記者正向該幼稚園查詢。