修例風波：政治爭拗激化投訴　申訴署指近2萬宗個案85%乏理據

去年反修例風波引發不少衝突，申訴專員公署接獲的投訴案件飆升了3倍。申訴署今(8日)發表2019/20年度申訴專員年報，披露年內的投訴多達19767宗，較上一年度的4991宗增近3倍，當中有1.5萬宗投訴屬同類主題的從屬個案，大部分涉近期發生的政治事件及社會風波，撇除這類投訴，情況與去年大致相若。

年報指，申訴署年內完成了19838宗投訴，包括由上年度轉入者，其中17031宗投訴、即約85%個案缺乏充分理據跟進，或受公署職權範圍或條例所限，經評審後已經終結；其餘2807宗則已跟進並終結。

240宗以全面調查方式終結的個案中，有152宗、約63.3%的結論是成立、部分成立或投訴不成立，但機構另有缺失；以查訊方式終結的個案有2418宗，署方在其中369宗發現所涉部門或機構有缺失或不足之處。此外，署方年度內亦完成了10項主動調查。

申訴專員趙慧賢談到過去一年的投訴情況，很多時候因某事件發生，該署電子信箱隨即會收到數以千百計的投訴，署方已制定新措施及程序，「面對來自四方八面的高漲情緒時，會格外謹慎，保持不偏不倚及專業的態度」。