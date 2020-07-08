去年157人被控貪污　包括21名政府及公營機構人員

貪污是本港社會的大患，廉政公署最新發表的年報透露，去年有157人被廉署檢控，20人被施行警誡。被檢控人士當中，有13名政府人員，8名是公共機構僱員。另有125名私營機構人員因貪污遭檢控，其餘11名個別人士因與政府或公職人員進行事務往來時涉及貪污及相關罪行而被檢控。

廉政公署今日(8日)向立法會提交2019年年報，去年該署共接獲2,297宗非與選舉相關的貪污投訴，較18年下降14%，當中1,480宗涉及私人機構，456宗涉政府部門，182宗涉及警務處，以及170宗涉及公共機構。可追查的貪污投訴有1,738宗，佔整體貪污投訴76%。

該署貪污問題諮詢委員會主席廖長江在立法會指出，2019年是廉政公署成立45周年，同時亦因連串公眾示威及社會事件，為廉署工作帶來挑戰。

年報亦披露了與選舉有關的投訴，廉署在去年共接獲623宗，較18年接獲的97宗，大幅增加5倍，其中590宗屬可追查投訴。這些可追查投訴中，涉及去年1月舉行的鄉郊代表選舉和11月舉行 的區議會選舉分別有70宗及492宗。

有關2019年年區議會選舉的投訴中，有153宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述、113宗有關對候選人施用武力或脅迫手段、96宗關於賄賂選民或其他人，另有62宗涉及在選舉中作出與投票有關的舞弊行為。